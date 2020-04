Governo publica dispensa de licitação para compra de respiradores

O governo publicou neste sábado (18), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), extrato de dispensa de licitação para a compra de respiradores pelo Ministério da Saúde. A compra no valor de R$ 78 milhões é firmada com a empresa KTK Indústria e Comércio Ltda, especializada em equipamentos hospitalares.



Pelo texto, a dispensa de licitação habilita a aquisição de dois modelos de ventiladores pulmonares, mas não detalha a quantidade dos itens. Os equipamentos são usados no tratamento de casos graves de pacientes com o novo coronavírus, que apresentam insuficiência respiratória.



Compras sem licitação durante a pandemia de covid-19 foram autorizadas pela Lei 13.979/2020, sancionada no início de fevereiro e complementada pela medida provisória 926/2020.