Já temos vítimas em todos os bairros e regiões da capital, diz Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta sexta-feira, 17, em coletiva de imprensa, que a capital já registrou mortes por covid-19 em todas as regiões. O tucano afirmou que, embora haja esforços do poder público para ampliar o número de leitos na cidade, "os hospitais estão ficando lotados, mesmo com novas vagas".



Bruno Covas também disse que estuda a possibilidade de fazer um chamamento a hospitais da rede particular para que pacientes da rede pública possam ser tratados em instituições privadas que tenham leitos vagos - uma vez que os leitos em hospitais públicos já começam a rarear diante da pandemia.