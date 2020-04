Militares fazem trabalho de higienização na Central do Brasil, no Rio

Militares das Forças Armadas realizaram nesta quinta-feira, 16, um trabalho de higienização em estações de trens e do VLT na Central do Brasil, no centro do Rio. A ação contou com homens do exército e da marinha.



O trabalho de higienização vem sendo realizado desde o mês passado e é uma tentativa de conter o avanço do novo coronavírus. Além da Central do Brasil, a ação tem sido realizada em outras estações próximas a instalações das Forças Armadas, como a Vila Militar.