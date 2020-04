São Paulo tem 853 mortes pelo novo coronavírus, 75 nas últimas 24 horas

São Paulo é o epicentro da doença no Brasil (foto: Reprodução/ Internet)

Estado mais atingido pelajá tempela doença. Foram, de acordo com balanço da Secretaria Estadual da Saúde divulgado nesta quinta-feira (16). Na capital paulista, são 603 mortes.Os casos confirmados são 11.568, com 525 novos casos nas últimas 24 horas.De acordo com o, 199 municípios já foram afetados pela doença e 83 deles já têm registro de óbito.O sistema de saúde estadual e municipal já sofrem com sobrecarga em leitos de, principalmente na capital e na região metropolitana. Na capital paulista, segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), "já existem hospitais municipais com 100% de ocupação dos leitos de UTI e a rede já conta com mais de 60% das vagas ocupadas.", referência no setor, já tem todos os 30 leitos de UTI ocupados. O quadrilátero que inclui o centro médico e o Hospital das Clínicas já tem 80% de ocupação.De acordo com o governo do Estado, a taxa de isolamento se manteve em 50% nesta quarta-feira, 15, número registrado tanto na segunda quanto na terça-feira. O ideal para controlar a disseminação da doença, segundo o gestão Doria, é 70%. O governo afirma que uma taxa baixa de adesão pode fazer com que o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não seja suficiente para atender a população.