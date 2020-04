Brasil rompe barreira de 30 mil casos confirmados e chega a 1.924 mortes por COVID-19

(foto: AFP)



Em comparação com o boletim anterior, o número de casos em 24 horas reduziu de 3.058 para 2.105. O número registrado nessa quarta-feira foi o maior desde que a pandemia começou. O número de casos no país ainda está bastante incerto, devido o baixo número de testes reallizados no Brasil.



O Brasil contabiliza 1.924 mortes por COVID-19 e outras 30.425 pessoas diagnosticadas com a doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, na tarde desta quinta-feira (16). O boletim anterior registrava 1.736 mortes e 28.320 casos confirmados, um aumento de 10,8% e 7,4%, respectivamente. A taxa de letalidade da doença no país é de 6,3%. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 188 mortes.



São Paulo continua sendo o estado em situação mais crítica, registrando 853 mortes e 11.568 casos da doença. Outros estados com mais mortes confirmadas são Rio de Janeiro (300) - com 3.944 contaminações -, Pernambuco (160), Ceará (124) e Amazonas (124). A unidade da federação menos afetada até agora é Tocantins, com 29 infectados e 1 morte.



A região que mais apresenta casos é o Sudeste, com 17.224, o que corresponde a 56,6% do número total. O Nordeste vem em segundo, com 21,4%. O Centro-Oeste é a região que menos registra casos, com apenas 4,3% dos números.