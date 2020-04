Ministério da Justiça planeja comprar tablets para presos

Compra de tablets está sob análise da pasta de Sergio Moro (foto: Divulgação)

O @depenmj esclarece que o projeto sobre a compra de tablets para uso em unidades prisionais ainda está em estudo e visa auxiliar os Estados no ensino EAD, em videoconferências judiciais, e nas visitas virtuais e controladas de presos. Leia a íntegra https://t.co/RwxkeEo1Rc pic.twitter.com/ZSF7L6cm6G — Ministério da Justiça e Segurança Pública (@JusticaGovBR) April 13, 2020

planeja comprarparauma vez na semana durante a pandemia do novo coronavírus. Por segurança, as. De acordo com a pasta, os tablets também deverão ser usados para reuniões de trabalho e audiências judiciais por videoconferência.Ainda não há uma estimativa sobre o valor da compra dos equipamentos. Segundo o Ministério da Justiça, os r. A pasta ainda está em fase de tratativas para fechar o convênio e formalizar a compra.". "Sem poder receber visitas, os presos vão conversar virtualmente com os parentes", informou a pasta na rede social.Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), compartilhou uma publicação que critica a decisão. "Excelente prioridade, hein?", questiona a postagem que o parlamentar reproduziu pelo Twitter.