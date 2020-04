Governo de SP vai contratar 1.185 profissionais de saúde, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 13, a contratação de 1.185 profissionais da saúde para atuar no sistema de saúde pública do Estado. Segundo Doria, o Estado fará a convocação de 260 profissionais aprovados em concursos públicos anteriores, que começarão a trabalhar no próximo dia 22 de abril, e deve realizar novo concurso público para a contratação adicional de 925 profissionais da saúde.



De acordo com o governador, ao todo, serão 245 médicos, 840 técnicos de enfermagem, 50 fisioterapeutas, 30 oficiais de saúde e 20 assistentes sociais. As contratações deverão suprir vagas em hospitais e centros de atendimento. As inscrições para o concurso ficarão abertas entre os dias 15 e 22 de abril, com início previsto para o dia 1º de maio.



Isolamento



João Doria comemorou na entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes o aumento da taxa de adesão ao isolamento social no Estado, que passou de 47% para os 59% observados ontem, Domingo de Páscoa. Segundo Doria, o próximo desafio do governo é ultrapassar os 60% de adesão à quarentena. O governador já havia falado, em outra ocasião, que a meta do governo do Estado é atingir, de maneira consistente, a taxa de 70% da população isolada.



A medida de isolamento social é recomendada por autoridades médicas, incluindo a Organização Mundial da Saúde, para achatar a curva de infectados pelo novo coronavírus. Ao agradecer a população paulista, Doria reiterou que, com a maior adesão ao isolamento, São Paulo conseguirá reduzir o número de infectados e mortos por covid-19, além de garantir maior agilidade para retomar a atividade econômica no Estado. "Quanto maior o isolamento, mais rápido sairemos desta crise e voltaremos ao normal", afirmou.