Cristo Redentor 'veste' jaleco para homenagear profissionais da saúde

Jaleco de médico foi projetado na imagem do Cristo Redentor neste domingo de Páscoa (foto: Carl de Souza/AFP) Cristo Redentor se ‘vestiu’ de médico durante uma celebração neste domingo de Páscoa (12), no Rio de Janeiro. Na cerimônia, além do jaleco, foram projetadas fotos de profissionais da saúde, para homenagear os trabalhadores que têm se dedicado tanto no combate à pandemia de COVID-19. se ‘vestiu’ de médico durante uma celebração neste domingo de Páscoa (12), no Rio de Janeiro. Na cerimônia, além do jaleco, foram projetadas fotos de profissionais da saúde, para homenagear os trabalhadores que têm se dedicado tanto no combate à pandemia de



No local, foi celebrada também a Consagração do Brasil pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. O evento só havia sido realizado uma vez, em 1931, durante a inauguração do Cristo Redentor.



O Brasil já registra 22.169 casos confirmados de coronavírus, com 1.223 mortes.