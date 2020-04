Recém-nascida diagnosticada com coronavírus recebe alta da maternidade

A recém-nascida que foi diagnosticada com o novo coronavírus no Hospital e Maternidade Santa Joana, na cidade de São Paulo, teve alta na manhã de quinta-feira, 9. A bebê estava isolada na UTI Neonatal exclusiva, sem proximidade com pacientes.



No décimo dia de vida, ela foi testada para o coronavírus porque havia apresentado um problema gastrointestinal, apesar de ser um sintoma menos recorrente da doença causada pela covid-19. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre e dificuldade para respirar.



A mãe, que visitava a bebê na UTI Neonatal, também havia contraído o coronavírus e era assintomática.



A transmissão da covid-19 no período neonatal (entre o nascimento e os 28 dias de vida) pode acontecer de duas formas, segundo a literatura médica. Pode ser tanto uma transmissão vertical, no periparto, como horizontal, após o nascimento. Como o diagnóstico da recém-nascida aconteceu no décimo dia de vida, o hospital não conseguiu definir a forma de transmissão.



Com a alta dela, o Santa Joana não registra, no momento, casos de bebês com coronavírus.