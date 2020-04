STF proíbe Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios sobre coronavírus

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta quarta-feira que não compete à presidência da República interferir nas decisões dos governos estaduais sobre restrição de serviços e circulação de pessoas adotadas durante a pandemia de coronavírus. A decisão tem caráter liminar, ou seja, é provisória e pode ser revista por uma das Turmas ou pelo Pleno do STF.





Segundo o ministro, a Constituição determina que estados, municípios e o Distrito Federal adotem medidas restritivas como o fechamento do comércio, escolas e suspensão de atividades culturais.Moraes proferiu a decisão ao analisar aproposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo a, houve, por parte do governo federal, uma “tentativa de esvaziar e descaracterizar a atuação dos demais entes federados, na linha da impensada campanha publicitária. A referida campanha foi veiculada por canais oficiais e, posteriormente, excluída pelo próprio governo epelo STF, por meio de decisão do ministro Luís Roberto Barroso.