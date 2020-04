Pesquisadores estimam 41 mil casos de COVID-19 no Brasil até o dia 20

Em todos os cenários, a epidemia está em crescimento (foto: Fotos Públicas/Reprodução )

até o dia 20 de abril, segundo novo levantamento do(Nois), que reúneNum cenário otimista, o número seria de 35.298. Num cenário pessimista, a evolução seria pior do que a observada na Itália e na Espanha e chegaria a 60 mil casos. O País tem,Se as medidas de isolamento forem suspensas ou se a adesão da população diminuir muito, o Brasil pode seguir o cenário dos. Mas, alertam os pesquisadores, a eficácia das medidas de contenção adotadas nas últimas semanas pode influenciar na desaceleração das taxas nos próximos dias. O número total de casos registrado nesta sexta-feira já indica uma taxa deNo estado de São Paulo, que reúne 44% dos casos no Brasil, as projeções para o próximo dia 20 variam de 11.154 a 26.777.