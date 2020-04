Sem passaporte e morando de favor, mineira de Betim vive drama em Portugal e sonha com volta para casa

Luana conta com a ajuda de brasileiros em Portugal (foto: Reprodução Redes Sociais) Luana Gonçalves de Souza, de 18 anos, moradora de Betim, mudou-se para Portugal em busca de uma vida melhor. A intenção era conseguir mais recursos e ajudar a família. Mas, nas últimas semanas, a perda do passaporte e a pandemia de coronavírus viraram sua vida de cabeça para baixo no país europeu. Em 2019, a esteticista, de 18 anos, moradora de Betim, mudou-se para Portugal em busca de uma vida melhor. A intenção era conseguir mais recursos e ajudar a família. Mas, nas últimas semanas, a perda do passaporte e a pandemia de coronavírus viraram sua vida de cabeça para baixo no país europeu.





20:09 - 02/04/2020 Governo Federal amplia campanha de vacinação contra gripe O isolamento imposto em Portugal fez com que a mineira perdesse o emprego e não tivesse mais como arcar com o aluguel do imóvel onde vivia. Desde então, passou a morar de favor em Lisboa e a contar com a ajuda de amigos para se alimentar.





Há duas semanas, Luana tenta, sem sucesso, obter um novo passaporte para deixar Portugal e retornar ao Brasil. A passagem já está comprada. A volta para casa está marcada para 3 de maio em voo da companhia Azul.





“O problema é que o dia está se aproximando e não obtenho resposta sobre o novo documento ou a permissão. Afirmam que a data da minha viagem ainda está longe e que têm tempo para fazer alguma coisa. Meu medo é que deixem pra última hora e não façam nada”, disse a jovem ao Estado de Minas.





Nesta quinta-feira (02/04), Luana esteve na Embaixada do Brasil na capital portuguesa. Novamente, disseram que o caso dela está sob análise.

Solidariedade

Sem recursos desde que perdeu o emprego, Luana precisou morar de favor com um casal português durante alguns dias. Mas, diante da escassez de alimentos, ela precisou encontrar outro lugar. Agora, a mineira de 18 anos está em um apartamento com algumas brasileiras que conheceu por meio do amigo Gabriel Mendez.