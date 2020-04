Turismo: governo concluiu proposta para hotéis abrigarem profissionais de saúde

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que o governo já concluiu a proposta para permitir o uso de hotéis para abrigar profissionais de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a ideia é utilizar quartos de empreendimentos próximos de hospitais, para facilitar a ida e a vinda de médicos e enfermeiros e proteger suas famílias do risco de contaminação.



As informações foram dadas durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre as medidas de combate à covid-19. O ministro disse estar em contato com o setor de turismo para debater ações e impactos da pandemia na cadeia.



O ministro mencionou as medidas já anunciadas para socorrer empresas e manter empregos. De acordo com Marcelo Álvaro Antônio, 80% da cadeia de turismo gira em torno de micro e pequenos empreendedores.



O ministro disse ainda que o Ministério da Justiça tem um site que serve para conciliação entre empresas e consumidores, no endereço www.consumidor.gov.br.