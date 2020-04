Covas anuncia cartão alimentação para 273 mil alunos da rede municipal de SP

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), anunciou em coletiva junto ao governador João Doria (PSDB) que a prefeitura de São Paulo irá destinar um cartão alimentação para 273 mil crianças da rede municipal de ensino que estão em situação de alta vulnerabilidade, como classificou o prefeito.



Para crianças do ensino fundamental, o valor destinado é de R$ 55, para alunos do ensino infantil, R$ 63, e para os alunos das creches geridas pelo município, o valor é de R$ 101. Segundo Covas, os cartões serão distribuídos a partir de hoje até o final da semana que vem. O prefeito ainda disse que as crianças incluídas no programa Vivaleite também receberão as quantias.