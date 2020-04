Covid-19: País tem 240 mortos; em todo o mundo, contaminados são quase 1 milhão

O Ministério da Saúde informou que o número de mortos em decorrência da covid-19 no Brasil chegou a 240 nesta quarta-feira, 1º. O número representa um crescimento de 39 óbitos em relação ao divulgado ontem, 31.



No total, o País tem agora 6.836 contaminações registradas, já considerando os 1.119 novos casos confirmados de ontem, 31, para hoje. Segundo o governo, os Estados mais afetados são São Paulo (2.981 casos), Rio de Janeiro (832 casos) e Ceará (444 casos). Em São Paulo estão 70% das mortes por Covid-19 do Brasil (164 óbitos) e 43,6% das infecções confirmadas.



Apesar do avanço do coronavírus no País, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse hoje em coletiva de imprensa que os números divulgados pelo governo são menores do que a quantidade real de contaminados. A culpa, segundo o ministro, é da falta de testes, o que gera subnotificação. O Ministério da Saúde espera que os números subam ainda mais nos próximos dias, com o aumento da realização de testes. Mandetta também disse que o isolamento social adotado no Brasil tem sido útil para evitar uma explosão de casos.



Globalmente, o número de contaminados está em 827.419, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e em 926.095, segundo compilação feita pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A OMS já disse esperar que o total de infecções chegue a um milhão nos próximos dias, com 50 mil mortos. Hoje, segundo a organização, são 40.777 os mortos, enquanto a universidade americana conta 46.809 óbitos às 20h desta quarta-feira.