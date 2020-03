Raia Drogasil anuncia que não aumentará o preço dos medicamentos em abril

A Raia Drogasil anunciou nesta segunda-feira, 30, que decidiu não repassar o reajuste dos preços dos medicamentos no mês de abril. A decisão faz parte de um conjunto de ações da empresa para auxiliar no combate ao avanço do coronavírus.



Além disso, em parceria com o poder público, a rede começa, na próxima semana, a aplicar vacina contra a gripe pelo SUS em suas lojas, de forma gratuita.



A empresa diz ainda que contratou 2 mil novos funcionários, em razão de empregados que fazem parte do grupo de risco ou que apresentaram sintomas semelhantes aos da gripe estarem afastados temporariamente da linha de frente de atuação.