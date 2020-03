Coronavírus: ONG distribui kits de higiene e cestas básicas na Cracolândia de SP

A ONG Visão Mundial distribui nesta segunda-feira, 30, em parceria com a ONG Novos Sonhos, 50 kits para famílias na Cracolândia, na região central de São Paulo, devido a pandemia do novo coronavírus. Na terça, 31, em parceria com o Instituto Hatus, a ONG fará a entrega de 122 kits na Vila dos Remédios, região oeste da capital paulista.



Para que as famílias não tenham que sair de casa para buscar e para que não ocorra acúmulo de pessoas no local, uma equipe irá fazer a distribuição com ônibus próprio.



Em parceria com a Rede IBAB Solidária, a ONG está distribuindo, em São Paulo, mil cestas básicas, kits de higiene e materiais educativos para instruir sobre cuidados necessários na prevenção do novo coronavírus. Além disso, os kits têm materiais que incentivam a interação com as crianças e promovem a ternura em tempos de isolamento social. A ONG pede doações para conseguir aumentar a quantidade de kits e o número de famílias atendidas.



A campanha de doação Juntos Pelas Crianças contra a covid-19 foi lançada na sexta-feira, 27. As primeiras entregas aconteceram em Recife, na sexta, e, no sábado, famílias de São Paulo também começaram a receber as doações. Uma das entidades que recebeu os kits e repassou às famílias, ainda no sábado, foi o NADI (Núcleo Assistencial de Desenvolvimento Integral), no Capão Redondo, na zona sul de são Paulo, beneficiada com 145 kits e cestas básicas.



Outras oito organizações da Grande São Paulo receberam as doações no fim de semana. As entregas às famílias serão realizadas ao longo da semana, de acordo com a disponibilidade de cada organização. Além de Recife e a Grande São Paulo, a ação também está prevista para acontecer durante a semana em Maceió e São José dos Campos (SP). Rio de Janeiro, Manaus, Boa Vista, Fortaleza, Salvador, Governador Dix-Sept Rosado (RN), Inhapi (AL) e Canapi (AL) também receberão doações, porém, ainda sem data para entrega.



Doações ajudam a entreter crianças



A campanha prevê três possibilidade de doação. Em todas, serão entregues materiais que estimulam a interação com a criança e os adolescentes em atividades lúdicas e educativas, com o foco no cuidado e na ternura. "Além de dicas importante de prevenção do contágio, buscamos amenizar os efeitos desse período de isolamento social, com sugestões de atividades que possam ser trabalhadas por pais e responsáveis com as crianças", conta Andrea Freire, gerente de operações de emergência da Visão Mundial.



No kit mais básico da campanha de doação, chamado de Caixa de Ternura, será entregue uma cartilha informativa sobre cuidados e proteção contra a covid-19; materiais educativos, de cuidado para as crianças; Bíblia Sagrada infantil; salmos e provérbios para colorir; brinquedos pedagógico e matérias de entretenimento, como caderno, lápis grafite, borracha, lápis de cor e massinha de modelar.



No kit de prevenção, também serão entregues itens de higiene básica, como sabão, álcool em gel, álcool para limpeza, material desinfetante, luvas e máscaras. Há, ainda, uma terceira possibilidade, na qual doadores participam de auxílio financeiro e aconselhamento terapêutico a famílias identificadas pela Visão Mundial.



Apoio



A ONG Visão Mundial também precisa de ajuda para continuar o trabalho e ampliar a outras regiões do País durante a pandemia do novo coronavírus. "Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, não estamos fazendo a arrecadação de itens de limpeza e higiene diretamente com as pessoas. A ideia é que, quem quer ajudar, faça sua doação online, e nós nos comprometemos a comprar os produtos necessários. Todo o valor arrecadado será revertido para a compra dos itens estipulados na doação", afirma Thiago Crucciti, diretor de sustentabilidade da Visão Mundial.



Há também a possibilidade de empresas de higiene e limpeza ou de organizações realizarem doações de lotes desses produtos. Para todas as doações, a Visão Mundial disponibiliza o telefone 0800-70-70-374 e o site.