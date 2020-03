Após contrair Covid-19, artista Daniel Azulay morre no Rio de Janeiro

Artista e apresentador Daniel Azulay fez sucesso na televisão nos anos 70 e 80 (foto: Reprodução/Facebook)

O artista e apresentadormorreu nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, aos 72 anos. Segundo informações divulgadas na página oficial de Azulay no Facebook, ele estava em tratamento dee foi contaminado pelo

Daniel fez grande sucesso na televisão entre os anos 70 e 90, com programação educativa voltada para o público infantil."Desenhista e educador. Mas também é pintor, músico, escritor, ilustrador de livros infantis e bacharel em Direito por formação.". Essa é a definição descita no site oficial de Daniel Azulay.

Em 1975, Azulay criou a Turma do Lambe-Lambe, que ficou no ar durante 15 anos consecutivos TV Bandeirantes e na Educativa.

Em 1996 retornou à Band-Rio por mais quatro anos apresentando a “Oficina de Desenho Daniel Azulay”. Em 2003, 2004 e 2005 apresentou a “Turma do Lambe-Lambe” na TV Rá-Tim-Bum da TVCultura e “Azuela do Azulay” no Canal Futura.

Durante mais de uma década, Daniel Azulay influenciou a geração dos Anos 80 como pioneiro, ensinando muita gente pela TV a fazer brinquedos de sucata, esculturas de bexiga “Bolamania”, a brincar e desenhar usando a imaginação com jogos de raciocínio.