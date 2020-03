Coronavírus mata mulher de 66 anos em Goiás

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de saúde do Estado de Goiás confirmou, na manhã desta quinta-feira (26/3), a primeira morte pelo novo coronavírus no estado. O óbito foi registrado em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a vítima é uma mulher de 66 anos, hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica."[Ela] teve dengue recentemente. Não resistiu. Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu em uma rede social. Até a noite desta quarta-feira (24/3), segundo o Secretário Municipal de Saúde, José Walter Marques Faria, dos 5 casos suspeitos na região, uma pessoa foi confirmada com o novo coronavírus. Até o último boletim do Ministério da Saúde nessa quarta-feira (25/3), a região Centro-Oeste era a única do país sem registros de mortes causada pela Covid-19. O total de óbito no país, segundo a pasta, era de 57. Aguarde mais informações