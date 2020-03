FAB chega ao Brasil após resgate de 66 brasileiros que estavam retidos no Peru

Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira chegaram ao Brasil após resgatar 66 brasileiros que se encontravam retidos em Cuzco, no Peru, segundo informou a assessoria de comunicação dos ministérios da Defesa e de Relações Exteriores - órgãos que coordenaram a ação - na noite desta quarta-feira, 25.



Nesta tarde, a primeira parada foi em Porto Velho (RO) para cumprir pouso técnico, sem desembarque de passageiros, e seguiram para São Paulo.



"O governo brasileiro, por meio da rede diplomática e consular do Itamaraty, segue acompanhando a situação dos viajantes brasileiros no exterior e está trabalhando para permitir a repatriação de todos", diz a nota.