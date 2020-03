Datafolha: população confia mais em TV e jornais impressos para se informar

(foto: John Moore/AFP)





A maior parte daqueles que confiam mais nas redes sociais são idosos e pessoas com baixa escolaridade. Dos entrevistados que têm até o ensino fundamental concluído, 18% confiam nas informações recebidas pelo WhatsApp e 17% pelo Facebook.

A pesquisa foi realizada por telefone seguindo as recomendações de afastamento social devido à pandemia. A margem de erro é de três pontos percentuais.

A coordenadora-geral do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Juliana Nunes, diz que a entidade já previa esse resultado ao acompanhar as últimas pesquisas. "Com a disseminação das fake news nos últimos tempos, as pessoas perceberam que não estavam sendo bem informadas pelas redes sociais, apesar do papel importante que elas têm nesse momento", pontuou a coordenadora.

O sindicato, assim como o governo, reconhece a importância do trabalho jornalístico em meio a uma crise de saúde pública. Juliana Nunes afirma que "os jornalistas foram preparados para cumprir seu papel, assim como um médico, e eles estão à altura da confiança que a sociedade deposita neles".





* Estagiária sob supervisão de Vicente Nunes

A população diz confiar mais emde TV (61%) e nosimpressos (56%) para se informar sobre a pandemia da, aponta pesquisa realizada pelona última semana. Rádio e site de notícias estão logo em seguida, com 50% e 38% de credibilidade, respectivamente.