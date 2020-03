Trump pressiona órgãos do governo para teste de medicamentos contra coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou neste sábado, 21, que dois remédios combinados - a hidroxicloroquina e a azitromicina - têm chance de ser uma das "maiores mudanças da história da Medicina", referindo-se ao surto de coronavírus, e fez menção a órgãos do governo para que os testes sejam feitos imediatamente.



Em sua conta no Twitter, Trump afirmou que a agência americana de fiscalização e regulamentação de remédios, o FDA (Food and Drug Administration) está "movendo montanhas" e pede para que "mova-se rapidamente, porque pessoas estão morrendo", marcando diversos departamentos americanos na postagem, como o Centro de Controle de Doenças, (CDC, na sigla em inglês) e o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês).



Na sexta-feira, Donald Trump já havia citado os medicamentos, o que provocou uma corrida à farmácia por americanos, como aponta a mídia dos EUA. Na CVS, uma das maiores redes de farmácia do país, os medicamentos já sumiram das prateleiras em alguns bairros de Washington e Nova York.