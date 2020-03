Moradores de SP realizam 'aplausaço' em homenagem a profissionais da Saúde

Moradores de São Paulo fizeram na noite desta sexta-feira, 20, um "aplausaço" em apoio aos profissionais da Saúde cuidam de pacientes com coronavírus. A manifestação foi convocada pelas redes sociais e teve a adesão de moradores de diversos bairros. Em alguns locais, o ato foi entremeado com gritos de "Fora, Bolsonaro" e ainda teve panelaço, apitaço e buzinaço. A manifestação foi realizada após três dias seguidos de panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro.



Bateram palmas moradores da Pompeia, na zona oeste da capital paulista. Eles também homenagearam médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da área com apitaço. Mas no bairro aconteceu também ato pró-Jair Bolsonaro e panelaço contra o presidente.



No Limão, zona norte da capital, moradores aplaudiram e fizeram buzinaço em apoio aos médicos. Também participaram com aplausos moradores do Panamby, zona sul da cidade. Na Lapa, zona oeste, teve palmas e buzinaço também.



Outros bairros que também registraram "palmaço" em apoio aos profissionais de Saúde foram Mandaqui, na zona norte, Saúde, na zona sul, e Bela Vista, no centro. Em Santana, na zona norte, os moradores aplaudiram e usaram vuvuzelas. Também teve gritos e aplausos no Jabaquara, zona sul.



A manifestação em Perdizes, na zona oeste, começou com "Fora, Bolsonaro" e terminou com aplausos aos profissionais da Saúde.



No Grande ABC (SP), em São Bernardo do Campo houve aplausos e panelaço ao mesmo tempo. Moradores de Santos, no litoral paulista, também aderiram ao ato de homenagem aos médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores do setor.