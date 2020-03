Com explosão de casos, sistema de saúde entra em colapso em abril, diz ministro

(foto: Agência Brasil)









O ministro afirmou, ainda, que a previsão para a queda da curva de infecção se dará apenas em setembro, mantendo durante cinco meses a alta transissão do coronavírus no país.





"A gente está modelando para ver se trabalhamos com algumas interrupções, segurando o máximo dos idosos que são quem leva ao colapso do sistema", afirmou Mandetta sobre possíveis medidas de contenção dos casos.

O ministro da Saúde prevê que a maioria dos pacientes infectados - entre 80 e 85% - precisarão apenas de orienteção médica e de tomar um antitérmico. O restante (15%) precisaria de intenação, o que significaria uma sobrecarga. No cálculo de Mandetta, cerca de 5% dos casos necessitarão de leito de CTI.

, anunciou que ade transmissão dodeve se iniciar nos próximos 10 dias, com rápida subida no número de casos entre os meses de abril, maio e junho. De acordo com Mandetta, no final de abril o sistema público de saúde brasileiro pode entrar em colapso.