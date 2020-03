Empresas de engenharia do Rio pedem suspensão de licitações de obras públicas

A Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ) pediu formalmente aos governos do Estado e municipais que cancelem os processos de licitação em vigor e não convoquem novas concorrências enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.



Em nota, a AEERJ informa que "as empresas estão desmobilizando a força de trabalho" para seguir as medidas de isolamento social necessárias para conter a propagação da Covid-19. Por isso, não é possível "preparar orçamentos e propostas para participar de licitações ou pregões".



"A AEERJ entende que o momento é de focar na prevenção da doença e na proteção das pessoas", diz a nota divulgada pela entidade.