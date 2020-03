São Paulo vai fechar parques, inclusive o Ibirapuera, e zoológico

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 20, que serviços públicos, parques e zoológicos do Estado serão fechados ou suspensos a partir da próxima segunda-feira, 23. As suspensões estão inicialmente programadas para durar até o dia 30 de abril, mas podem ser estendidas ou encurtadas conforme a necessidade.



"Estarão fechados: zoológico, Zoo Safari, as 102 unidades de conservação do Estado de São Paulo, Parque Ecológico do Tietê, Parque Villa lobos, Jardim Botânico, Parque da Água Branca, Horto Florestal, entre outros", disse Doria. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), também confirmou que a cidade vai fechar seus 107 parques a partir de amanhã, 20, inclusive o Ibirapuera - um dos cartões-postais da capital paulista.



O Estado também vai fechar todos os serviços públicos não essenciais. De acordo com o governador, Poupatempo, Detran e Junta Comercial manterão atendimento à população por aplicativos, e-mail e telefone, e inclusive farão plantões. "Teremos estrutura para o atendimento correto, sereno, equilibrado. Não há necessidade de corrida a estes três órgãos", salientou o governador tucano.