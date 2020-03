Coronavírus: transmissão comunitária aumenta, aponta novo balanço

Sudeste é a região com o maior número de casos confirmados, com 391 pacientes diagnosticados (foto: Sergio Lima/AFP) Brasil, o Ministério da Saúde registrou nesta quinta-feira (19/3) que existem 621 casos confirmados e seis óbitos pelo Covid-19. O crescimento dos casos confirmados se deve ao aumento das cidades que registraram transmissão sustentada, quando já não é possível detectar a origem da contaminação de um caso confirmado. Em nova atualização da situação nacional dos casos do novo coronavírus no, oregistrou nesta quinta-feira (19/3) que existeme seis óbitos pelo. O crescimento dos casos confirmados se deve ao aumento das cidades que registraram transmissão sustentada, quando já não é possível detectar a origem da contaminação de um caso confirmado.





“Não é uma epidemia de São Paulo, de Brasília ou do Acre. É uma possível epidemia nacional. É de todos os brasileiros e não deixaremos nenhum deles sem a nossa presença”, avaliou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.





O Sudeste é a região com o maior número de casos confirmados, com 391 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Em seguida, está o Nordeste com 90 casos, Sul com 71, Centro-Oeste com 61 e Norte com apenas oito casos confirmados.





Quatro óbitos são do estado de São Paulo e dois do Rio de Janeiro. Todas as vítimas eram do grupo de risco já que eram pessoas com mais de 60 anos.





Veja a quantidade de casos confirmados por estado:





São Paulo: 286





Rio de Janeiro: 65





Distrito Federal: 42





Bahia: 30





Minas Gerais: 29





Pernambuco: 28





Rio Grande do Sul: 28





Paraná: 23





Santa Catarina: 20





Ceará: 20





Goiás: 12





Espírito Santo: 11





Mato Grosso do Sul: 7





Sergipe: 6





Alagoas: 4





Acre: 3





Amazonas: 3





Pará: 1





Tocantins: 1





Paraíba: 1





Rio Grande do Norte: 1





Transmissões





Há três tipos de transmissões pelo novo coronavírus:





>> Importada: acontece quando um viajante retorna ao país e percebe-se que ele contraiu a doença durante uma viagem.





>> Local: quando uma pessoa tem contato com algum infectado e contrai a doença na mesma cidade, sem viajar. Por exemplo, uma pessoa que apresentou a enfermidade após entrar em contato com algum diagnosticado.





>> Comunitária: é quando os órgãos de saúde e o paciente não conseguem identificar onde aconteceu o contágio.