Kalil pede apoio do Exército Brasileiro para combate ao coronavírus

Documento enviado nesta tarde (foto: PBH/divulgação)

Casos De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foram notificados 810 casos de infecção humana pelo COVID-19. Destes casos, 88 foram descartados, 703 estão em investigação como suspeitos e dezenove (19) casos foram confirmados.





Foram notificados casos nos seguintes municípios: Belo Horizonte (10 casos); Coronel Fabriciano ( 1 caso); Divinópolis ( 1 caso); Ipatinga ( 1 caso); Juiz de Fora ( 2 casos) Nova Lima ( 1 caso) Patrocínio ( 1 caso); Sete Lagoas ( 1 caso); Uberlândia ( 1 caso).

O Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, solicitou nesta quinta-feira o apoio do exército para o enfrentamento ao coronavírus. Na capital mineira, de acordo com o último boletim epidemiológico, são 10 casos confirmados.Em documento, a administração municipal solicita o apoio e a cessão temporária de 52 profissionais da guarnição do Exército Brasileiro, por um período de 30 dias, prorrogáveis, para auxiliar nas demandas da pandemia na cidade.A solicitação foi feita ao General de Divisão Altair José Polsin e enviada nesta tarde.