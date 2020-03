Em Madri, pandemia do coronavírus matou uma pessoa a cada 16 minutos

A Espanha, o quarto país mais afetado pelo novo coronavírus, enfrentou na quarta-feira, 18, um dos piores dias desde o início da pandemia. A região de Madri registrou 88 mortes em 24 horas - ou uma pessoa a cada 16 minutos, segundo dados do jornal El País. No total, já são 390 mortos na região.



O país tem 14.678 casos confirmados e 741 mortes - é a segunda nação mais afetada na Europa, atrás apenas da Itália.



No continente, considerado o epicentro da pandemia, pelo menos 4.112 pessoas morreram.



O país está sob confinamento desde 14 de março para conter a propagação do novo coronavírus. Por determinação do governo, os 46 milhões de cidadãos só podem sair de casa por motivo de trabalho ou necessidade máxima, como comprar comida.



O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, advertiu recentemente que "o pior ainda está por vir".



Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que os casos de pessoas infectadas pela pandemia já ultrapassam os 200 mil, com 8 mil mortes. Quatro em cada cinco casos estão concentrados na Europa e na região do Pacífico Ocidental.