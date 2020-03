Prefeitura de São Paulo manda fechar comércio por coronavírus

Todo o comércio da cidade de São Paulo será paralisado a partir desta sexta-feira, 20, por força de um decreto municipal para tentar conter a propagação do novo coronavírus. A medida, sem precedentes, exclui apenas mercados, farmácias, padarias, restaurantes, postos de combustível e locais de venda de produtos para animais. São Paulo ficará parada ao menos até 5 de abril, segundo o decreto assinado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).



A entrega de produtos em casa comprados pela internet está liberada, mas o comércio ambulante está inteiramente banido no período. Também está de fora a prestação de serviços, como agências bancárias e lotéricas.



"Cabe às Subprefeituras, de acordo com o decreto, suspender os Termos de Permissão de Uso de profissionais autônomos localizados em áreas de grande concentração de ambulantes. E à Guarda Civil Metropolitana, intensificar a retirada de todo comércio ambulante ilegal", diz a Prefeitura, em nota.



Os locais que ficarem abertos terão de fornecer álcool em gel para os clientes. A Prefeitura ainda não divulgou qual será a punição para quem desrespeitar a norma, que será publicada no Diário Oficial da cidade.



Mais cedo, o governador João Doria (PSDB) havia convocado entrevista coletiva em que anunciou que recomendaria aos shoppings de toda a Grande São Paulo que fechassem as portas a partir de segunda-feira. A medida de Covas, aliado de Doria, atropela o anúncio do governador, e impõe o fechamento dos shoppings já neste fim de semana.