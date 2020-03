Governo de SC decreta estado de emergência e fecha serviços não essenciais

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), decretou situação de emergência no Estado devido ao avanço do novo coronavírus.



O conjunto de medidas entrou em vigor nesta quarta-feira, 18, e tem validade de sete dias. Estão suspensos os serviços públicos e privados não essenciais, a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros no Estado. Os ônibus interestaduais podem seguir passando por Santa Catarina, mas não estão autorizados a embarcar ou desembarcar passageiros. As consultas ambulatoriais e os exames eletivos também estão suspensos na rede pública.



O documento especifica que seguem abertos serviços essenciais como farmácias, supermercados, unidades de saúde, postos de combustíveis, funerárias, distribuidoras de água, gás e energia, clínicas veterinárias de emergência, serviços de telecomunicações, órgãos de imprensa, serviços de segurança privada e a coleta de lixo. No setor público, as secretarias de Segurança Pública (SSP), Saúde (SES) e Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) seguem funcionando, além da Defesa Civil. Os aeroportos catarinenses permanecem abertos.



O decreto também proíbe a realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, tanto públicas quanto privadas, pelo período de 30 dias. Incluem-se excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos.



Santa Catarina tem sete casos confirmados de coronavírus e já há transmissão local no Estado.