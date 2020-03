PF em São Paulo suspende funcionamento de Postos de Emissão de passaportes

A Polícia Federal em São Paulo suspendeu, a partir desta quinta, 19, as atividades do Posto de Emissão de Passaporte do Shopping West Plaza, na região de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo.



"Os demais Postos de Emissão de Passaporte localizados em shoppings da Grande São Paulo não funcionarão a partir do dia 23/03. Tal medida vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública", afirma a PF.