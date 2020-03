Johnson: Vamos fechar todas as escolas no Reino Unido a partir desta 6ªfeira

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que as escolas do país serão fechadas a partir do fim do expediente desta sexta-feira, 20, a fim de conter a disseminação do coronavírus. Segundo ele, o governo pretende evitar grandes concentrações de pessoas, nesse combate.



Johnson disse também, durante entrevista coletiva, que há um esforço oficial para reforçar a capacidade de o Reino Unido realizar testes para a doença. Ele também falou que serão adotadas medidas de apoio à economia, afirmando que será feito "tudo o que for necessário" e dizendo que a atividade reagirá mais adiante no país.