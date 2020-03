Professor da UFSC orienta sobre os cuidados a serem tomados ao ir ao mercado

É necessário lavar os legumes, frutas e hortaliças ao chegar em casa (foto: JOHAN ORDONEZ/ AFP)

Fazer compras em mercados pode se tornar uma atividade que facilita o contágio rápido do. Odo) Oscar Bruna-Romero explica algumas medidas básicas de prevenção, contra o avanço da pandemia do. Ele traz orientações a serem utilizadas no cotidiano da população, como usar um veículo ou na ida ao mercado.