Trump sobre coronavírus: peço que cidadãos fiquem 15 dias trabalhando de casa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselhou na tarde desta terça-feira, 17, que os cidadãos americanos fiquem 15 dias trabalhando de suas casas, em meio à pandemia de coronavírus. "Há progresso com o serviço público de saúde e com as farmácias ampliando testes", disse o republicano, acrescentando que "todos os Estados estão preparados para testes de coronavírus".



"Falei com o setor de restaurantes, que manterá apenas 'drive through'", afirmou Trump. Segundo o presidente americano, o governo também está trabalhando para garantir que as eleições presidenciais de novembro não sejam adiadas.