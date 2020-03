Trump: é possível que haja mais limitações de viagens dentro dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira, 17, que há possibilidade de haver "mais limitações de viagens" dentro dos Estados Unidos, devido ao avanço da pandemia de coronavírus. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano disse que as restrições de viagens ficarão a cargo de cada governo estadual. "Recomendo que as pessoas aproveitem a sua residência agora", aconselhou Trump.



"Podemos fazer um fechamento da nação, mas ainda não precisamos", declarou Trump, acrescentando que os EUA discutem um fechamento de fronteiras com Canadá e México.



Segundo o republicano, os casos confirmados de coronavírus nos EUA já passaram de 5 mil e "muitas pessoas vão morrer". "Estamos tentando reduzir o número de casos fatais", disse o presidente americano.



Trump declarou, também, que se houver superlotação de hospitais em áreas críticas, o governo procurará alternativas.