Coronavírus: em entrevista, Covas lamenta 1º morte e frisa gravidade da situação

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira, 17, que foi registrada a primeira morte pelo novo coronavírus no Estado. É o primeiro registro de óbito pela doença no País.



Em entrevista à CBN, o prefeito Bruno Covas (PSDB) lamentou a morte e destacou a gravidade da situação. "Isso mostra a gravidade dessa pandemia, que não é uma marolinha como muitos querem fazer crer."



De acordo com o último levantamento divulgado pela secretaria, nesta segunda-feira, 16, foram registrados 152 casos no Estado.



O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o infectologista David Uip, vão falar sobre o caso no início da tarde desta terça-feira, 17.