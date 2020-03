Ministro do Turismo pede para pessoas não cancelarem viagens, apenas adiarem

Diante da pandemia do novo coronavírus, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pediu para as pessoas não cancelarem as viagens, apenas adiarem. Em vídeo publicado em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira, 16, o ministro afirmou que essa seria a contribuição da população para a redução dos impactos da crise causada pela doença nas empresas do setor de turismo.



"Vamos precisar da união de todos. Da população brasileira, do setor privado e do governo federal para que possamos superar essa crise instaurada", disse.



O ministro afirmou que, desde que foram identificados os primeiros casos da doença no País, o Conselho Nacional de Turismo (CNT) debate ações para mitigar os impactos no setor, e ainda que está em contato com os demais ministros para elaboração de um plano de ação em socorro ao setor de turismo.