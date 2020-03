Witzel vai decretar estado de emergência e defende R$ 50 bi para Estados

O governador do Rio, Wilson Witzel, vai decretar estado de emergência no Rio ainda nesta segunda-feira, 16. Ele também disse que os governadores decidiram, em conjunto, pedir R$ 50 bilhões à União para os Estados conseguirem lidar com o problema.



Witzel passou o dia reunido com representantes de setores como shoppings, supermercados e restaurantes. Ficou acertado, segundo ele, que as lojas de shoppings serão totalmente fechadas e as praças de alimentação funcionarão em apenas um terço de seu padrão diário.



Além disso, o governador recomendou que os moradores priorizem serviços de entrega de comida e, nesse caso, evitem contato com o entregador.



O Rio tem atualmente 31 casos confirmados, sendo um em estado grave. Para Witzel, o Rio precisará, no âmbito da Saúde, de cerca de R$ 1 bilhão para lidar com o problema.



"Não desafie a doença. Quem desafiou está chorando os seus mortos", reforçou o governador, que voltou a implorar para a população só sair de casa em situações de emergência, a fim de minimizar a propagação do vírus.



Ainda sobre a conversa com outros governadores, Witzel disse que ele, João Doria (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais) e Rui Costa (Bahia), que comandam os Estados mais populosos do País, podem entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em que questionariam a Corte sobre a possibilidade de adotar medidas como internação compulsória de suspeitos.



Witzel evitou polemizar em cima da ida do presidente Jair Bolsonaro à manifestação de ontem. Disse que o momento é de união, não de brigas ou "guerras ideológicas".