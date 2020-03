Coronavírus: Ministério da Saúde confirma mais 55 casos e Brasil tem ao menos 176 pessoas infectadas

(foto: Cristian Hernandez/AFP)



O Ministério da Saúde incluiu mais 55 pessoas na lista dos casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Com isso, os diagnósticos saltaram de 121 para 176, um crescimento percentual de 45,4%. O levantamento foi divulgado na tarde deste domingo (15). Contudo, a relação não conta com os dois casos confirmados no sábado em Minas Gerais pela Saúde local, ou seja, são ao menos 178 diagnósticos.

Outra novidade trazida pelo boletim de domingo é a inclusão da Bahia entre os estados com transmissão do vírus localmente. Antes, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro já haviam registrado casos com essa característica.

De acordo com o Ministério da Saúde, 15 estados e o Distrito Federal já confirmam casos. São eles: São Paulo (112), Rio de Janeiro (24), Minas Gerais (2), Espírito Santo (1), no Sudeste; Bahia (2), Pernambuco (2), Rio Grande do Norte (1), Alagoas (1) e Sergipe (1) no Nordeste; Goiás (3) e Distrito Federal (8), no Centro-Oeste; e Paraná (6), Santa Catarina (6) e Rio Grande do Sul (6), no Sul do país.

Desses, Alagoas, Amazonas e Sergipe não constavam na lista de sábado.

E o quadro pode piorar: o Brasil tem 1.915 casos suspeitos da doença. O total de notificações, isto é, a soma dos confirmados aos investigados e descartados, é de 3.561. Portanto, 1.470 tiveram exames com resultado negativo para o novo coronavírus.

Minas Gerais

Conforme o levantamento do Ministério da Saúde, os casos suspeitos permaneceram em 106 em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde (SES), no entanto, trabalha com 297 diagnósticos em investigação.

Quanto aos confirmados, os números do Ministério da Saúde permanecem os mesmos: duas mulheres infectadas, nas cidades de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, e Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. No sábado, no entanto, a SES confirmou mais dois quadros em Minas: um Patrocínio, no Alto Paranaíba, e outro em Juiz de Fora, na Zona da Mata.