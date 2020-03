Filha posta foto do pai triste por não conseguir vender salgados e viraliza na web

No primeiro dia, ele ficou das 18h às 23h30 no local e só vendeu um pastelão para uma sobrinha (foto: Twitter/Reprodução ) caso de Agrinaldo dos Santos, de 51 anos, que apareceu triste nas redes sociais por não vender nada no primeiro dia de negócio comoveu internautas pelo Brasil. O que parecia ser um fracasso nas vendas, viralizou nas redes e se tornou uma rede de ajuda para alimentar pessoas em situação de rua. O, de 51 anos, que apareceu triste nas redes sociais por não vender nada no

Desta forma, ele começou vender salgados e bolos em uma praça da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No primeiro dia, ele ficou das 18h às 23h30 no local e só vendeu um pastelão para uma sobrinha.

Esse homem da foto é meu pai, homem simples que já tentou de tudo nessa vida,

Já foi pedreiro, já tentou ser vereador kkk, já tentou ser famoso, já foi manteiro e até cobrador de ônibus. Infelizmente, nesse último emprego dele, ele foi despedido

E o último salário dele pic.twitter.com/Et8JueTfys — tália (@Na_telia) March 6, 2020

Vendo o pai cabisbaixo, a filha caçula de Agrinaldo, Natália Cristina dos Santos, de 16 anos, fez a foto do pai e postou um desabafo no Twitter, convidando as pessoas a passarem pela praça.

Com a repercussão, clientes começaram a procurar e a comprar bolos e salgados do vendedor. Natália também criou o Lanche Solidário para alimentar pessoas em situação de rua. Quem mora longe está depositando o dinheiro.