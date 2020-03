Governador do DF publica decreto que suspende aulas e eventos por 5 dias

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, editou Decreto que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal, informa a suspensão das aulas da rede pública e privada em todas as escolas, universidades e faculdades; de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do poder local, com público superior a 100 pessoas, por cinco dias, prorrogáveis por igual período. A suspensão das atividades já tinha sido confirmada pelo governador ao jornal O Estado de S. Paulo.



Além disso, o Decreto determina que bares e restaurantes organizem suas mesas a distância mínima de dois metros entre elas. As medidas poderão ser reavaliadas a qualquer momento e começam a valer imediatamente.



"É uma decisão de precaução. As pessoas estão voltando de férias, há falta de kits para atendimento médico. Então, é prudente ter menos pessoas circulando. Precisamos organizar o sistema de saúde", disse Ibaneis ao Estado.



Brasília tem dois casos confirmados de coronavírus até o momento, além de outras 72 pessoas que estão em observação.