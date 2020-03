Lado brasileiro de Itaipu mantém visitas; lado paraguaio está fechado

A usina hidrelétrica de Itaipu informou que apesar do lado paraguaio ter fechado o lago do reservatório à visitação por causa da pandemia coronavírus, o lado brasileiro permanece aberto normalmente.



"A Itaipu, margem esquerda, esclarece que manterá as visitas aos atrativos turísticos da usina normalmente, seguindo orientação do Ministério da Saúde, que acompanha a situação atentamente, aplicando todos os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde", informou a assessoria de Itaipu.



Do lado paraguaio, as visitas foram suspensas, confirmou a assessoria do lado brasileiro.