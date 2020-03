Xi Jinping visita Wuhan, epicentro do surto de coronavírus na China

O presidente da China, Xi Jinping, chegou a Wuhan para uma visita surpresa nesta terça-feira (10) que marca a sua primeira viagem ao epicentro da epidemia do novo coronavírus agora se espalhando ao redor do globo.



Xi chegou de avião para uma viagem para visitar trabalhadores médicos na linha de frente do combate ao surto, agentes militares e trabalhadores comunitários, relatou nesta terça-feira a emissora estatal China Central Television.



A visita de Xi ocorre num momento em que a China relata um declínio acentuado do número de novos casos da doença. Wuhan concluiu a desativação dos 14 hospitais temporários que havia construído para acomodar a disparada repentina de novos pacientes.



A China relatou mais de 80 mil casos de infecção pela Covid-19 desde dezembro, dos quais cerca de 67 mil se originaram na província de Hubei.



Nesta terça, a Comissão Nacional de Saúde disse que foram confirmados 19 novos casos na China na segunda-feira, 9, dos quais apenas dois estavam localizados fora de Wuhan.



A viagem é a primeira de Xi à metrópole de 11 milhões de pessoas desde que o coronavírus foi inicialmente identificado lá no fim do ano passado. Xi ordenou o isolamento sem precedentes de Wuhan e boa parte da província de Hubei em 23 de janeiro. A cidade permaneceu isolada desde então em uma tentativa de conter a rápida propagação do vírus.



Xi Jinping já tinha enviado o primeiro-ministro Li Keqiang para uma visita a Wuhan no fim de janeiro. Sun Chunlan, uma vice-premiê e membro do Politburo do Partido Comunista da China, fez frequentes visitas às linhas de frente do combate ao vírus. Fonte: Dow Jones Newswires.