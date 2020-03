Vale conclui obras de contenção de rejeitos em barragem da mina de Gongo Soco

A Vale informa ter concluído as obras da estrutura de contenção de rejeitos localizada a 6 km da barragem Sul Superior e que segue monitorando e reportando às autoridades competentes as movimentações nas porções primária e secundária do talude norte da cava da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG). Em comunicado, a mineradora acrescenta que eficácia da contenção ainda está sujeita à verificação pelas autoridades competentes.



"O projeto da estrutura seguiu critérios técnicos internacionais e tem o objetivo de reter 100% dos volumes das barragens Sul Superior e Sul Inferior em um cenário hipotético extremo de ruptura, evitando que os rejeitos alcancem a Zona de Segurança Secundária (ZSS) dos municípios de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo", afirma a empresa.



A mineradora diz continuar avaliando a possibilidade e a extensão dos impactos em caso de novos desprendimentos, bem como impactos de eventual vibração sobre a barragem Sul Superior, distante aproximadamente 1,5 km da área do talude. A cava e a barragem são monitoradas 24h por dia com o uso de radar e de estação robótica capazes de detectar movimentações milimétricas, e também por sobrevoos com drone pelo Centro de Monitoramento Geotécnico.



A Zona de Autossalvamento (ZAS) na região foi evacuada preventivamente em 8 de fevereiro do ano passado e a barragem Sul Superior está em nível 3 desde 22 de março de 2019. Desde então, medidas preventivas têm sido tomadas, incluindo simulados de emergência com moradores da ZSS.