Menina de 4 anos é atingida por bala perdida em São Gonçalo

Uma criança de quatro anos e nove meses foi atingida na barriga por uma bala perdida, na tarde desta sexta-feira, 6, na favela do morro do Martins, em São Gonçalo (Região Metropolitana do Rio). Ela sobreviveu. O autor do disparo não foi identificado. A Polícia Militar informou que não promovia nenhuma operação perto do local àquela hora.



A mãe da criança contou à polícia que a criança estava brincando na calçada quando foi atingida. Devido à posição em que a menina estava, a bala entrou por sua barriga e saiu por uma perna. Ela foi levada ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo e depois transferida para o Pronto Socorro Infantil. Segundo a prefeitura, não corre risco de morte.