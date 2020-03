Internação por coronavírus é mais prolongadas que a da gripe, diz ministro

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta sexta-feira, 6, que a pasta tem observado que as internações pelo novo coronavírus são mais prolongadas, o que provoca alta na ocupação de leitos hospitalares. "O conjunto de casos acaba atacando o sistema de saúde hospitalar. Não tanto o indivíduo, mas a coletividade". Apesar de não ter a letalidade alta, disse, o quadro clínico da doença é mais arrastado do que de uma gripe normal.



"Quando internam os casos em hospitais, os pacientes costumam permanecer um período de internação prolongado, não rodam os leitos. É diferente de uma gripe que estamos acostumados", afirmou. O Ministério informou nesta sexta que o Brasil tem 13 casos confirmados para o novo coronavírus.



Mandetta também disse hoje que a pasta está autorizando habilitações de novos leitos de CTI (Centro de Tratamento e Terapia Intensiva) pelo País. "Nós vamos aumentar em alguns hospitais que têm a condição de aumentar os leitos de CTI. O Ministério da Saúde já autorizou que assim o façam, as habilitações de leitos novos vão seguir um rito bem simplificado, para que possam estar à disposição", disse.



Cuidados



Mandetta disse também que a pasta mantém a recomendação para que pessoas que tenham quadro gripal procurem ficar em casa. "Estamos trabalhando com outros órgãos para ver a questão de absenteísmo, de falta ao trabalho", disse. "Mantemos a recomendação para pessoas que têm quadro gripal se imponham disciplina. É melhor perder um dia de trabalho", também afirmou o ministro, lembrando que o ministério também tem indicado a essas pessoas que, quando possam, trabalhem de casa.