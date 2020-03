Ibama coloca assessor de diretoria da ANP para licenciar processos de petróleo

O presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, decidiu escolher um servidor ligado à diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para ocupar o cargo de comando do licenciamento ambiental de petróleo no Ibama. Com isso, o servidor que até agora atuava na fiscalização de empreendimentos petrolíferos passa agora a responder pelo licenciamento ambiental desses mesmos projetos.



Alex Garcia de Almeida, que assessorava a diretoria-geral da ANP, teve sua nomeação publicada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesta quinta-feira, 5, no Diário Oficial da União (DOU).



Ele vai assumir o cargo de coordenador-geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros do Ibama, em substituição a Antonio Celso Junqueira Borges, servidor de carreira do Ibama que estava no cargo há mais de dois anos.



Funcionário de carreira da ANP, Almeida é ligado ao atual diretor-geral da agência, Décio Fabricio Oddone. Internamente, sua nomeação foi recebida com apreensão no Ibama, dado que terá o papel de licenciar empreendimentos de empresas que atendia na ANP.