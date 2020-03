Caminhão desgovernado tomba na BR-040; veja imagens no momento do acidente

Um caminhão em alta velocidade capotou na manhã dessa quinta-feira na BR-040, na região de Petrópolis(RJ).



O acidente aconteceu no km 94 da rodovia, mas ocupantes de um veículo que trafegava logo atrás do caminhão começaram a gravar imagens bem antes, quando perceberam que algo ia errado à frente.



No vídeo, é possível ouvir os comentários de que o veículo estava desgovernado e que tudo indicava que iria bater.



Até que ocorre o capotamento.



O veículo transportava uma carga de farinha de milho, que se espalhou pela pista.



Um homem ficou preso às ferragens e foi retirado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A BR-040 ficou com trânsito em meia-pista, mas não houve retenção de destaque no trecho.

(foto: Reprodução/Youtube/Portal Uai)