Coronavírus: Americanos gastarão nos EUA em vez de viajar, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que a crise do coronavírus significa que os americanos estão gastando dinheiro no país, em vez de viajarem para áreas afetadas pelo surto.



Em entrevista a um programa da Fox News, Trump se defendeu das críticas à maneira como seu governo tem respondido ao avanço do coronavírus nos EUA. Segundo o republicano, as restrições de entrada no país de pessoas vindas da China impediram que o vírus se disseminasse mais pelo território americano.



Trump também comemorou dados econômicos dos EUA, como a taxa de desemprego, que está no menor nível em 50 anos. "Temos a melhor economia e isso não é nada comparado com o que será quando novos acordos comerciais forem fechados", afirmou, depois de citar a assinatura da "fase 1" do acordo comercial com a China.